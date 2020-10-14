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رياضة

ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت صحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، توجه بألفاظ بذيئة، لـ "مورينو" قائد المنتخب البوليفي، كما دخل في مشادة مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا.

ودخل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، في مشادة كلامية مع مارسيلو مارتينز مورينو، قائد منتخب بوليفيا، بعد نهاية المباراة مباشرة.

وفاز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم المُصنف التاسع عالميًا، على نظيره منتخب بوليفيا المُنصف 75 على العالم بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس" بالجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفٍ لمثله، الهدف الأول سجّله مارسيلو مورينو في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط، تمكن مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل لراقصوا التانجو.

وفي الشوط الثاني من المباراة وبالدقيقة 79 تمكن خواكين كوريا من إحراز هدف الفوز للأرجنتين، بأسيست من لاوتارو.

وهذا الانتصار رفع رصيد الأرجنتين للنقطة السادسة، لتتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب دون نقاط بالمركز العاشر والأخير.
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