ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو

أكدت صحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، توجه بألفاظ بذيئة ، لـ "مورينو" قائد المنتخب البوليفي، كما دخل في مشادة مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا.





ودخل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، في مشادة كلامية مع مارسيلو مارتينز مورينو، قائد منتخب بوليفيا، بعد نهاية المباراة مباشرة.





وفاز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم المُصنف التاسع عالميًا، على نظيره منتخب بوليفيا المُنصف 75 على العالم بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس" بالجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



