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برلمان

برلماني: أتوقع موجة ثانية من كورونا مع اقتراب فصل الشتاء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع ان تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المواطنين بدأت تتخلى عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وتخلت عن ارتداء الكمامة مما يجعلنا نتخوف من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا.

وتوقع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا أعنف من الموجة الأولى، ولذلك فعلى المواطنين عودة إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعدم التهاون فيها مرة اخرى ، بهدف الحفاظ على صحتهم.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر كانت الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط، مؤكدة  أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك نتيجة الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من الموجة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، والذي تم عقده، مساء أمس الأول الثلاثاء ، عقب ختام  فعاليات الدورة ال ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية، و الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن إدارة جائحة فيروس كورونا في مصر  إدارة الدولة مجتمعة من خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، لافتة إلى تقديم القيادة السياسية كافة سبل الدعم لمواجهة الجائحة.
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