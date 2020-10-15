برلماني: أتوقع موجة ثانية من كورونا مع اقتراب فصل الشتاء

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع ان تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المواطنين بدأت تتخلى عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وتخلت عن ارتداء الكمامة مما يجعلنا نتخوف من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا.





وتوقع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا أعنف من الموجة الأولى، ولذلك فعلى المواطنين عودة إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعدم التهاون فيها مرة اخرى ، بهدف الحفاظ على صحتهم.



