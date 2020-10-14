طفل كل 20 ثانية.. تعرف على خطورة الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه خلال هذا العام وفي 7 أشهر بظبط زاد التعداد السكاني مليون مولود جديد، منوها إلى أن هذه الأرقام تدل على أننا كل 20 ثانية بنزيد فرد أو مولود جديد، وكل دقيقة بنزيد 3 مواليد، أي كل ساعة بنزيد بـ 173 فردا، وفي اليوم 4255 فردا، معقبا: "ده عدد مخيف وكارثة".





وتابع الدكتور عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مصر من حيث التعداد السكاني هي الأولى عربيا، والثالثة أفريقيا، و14 عالميا من حيث الزيادة السكانية، مستطردا أن التوقعات لعام 2050 تقول إن مصر ستكون الـ 11 على العالم من حيث الكثافة السكانية مما يضر بكل مشروعاتها التنموية.





وأوضح أن مصر في الأغلب تتجاوز التوقعات الموضوعة، وكان من المفترض التوقعات أن تكون في عام 2020 أن يصل التعداد السكاني 94 مليون فقط، انما تجاوزنا هذه التوقعات بأكثر من 7 مليون، الي جانب ان الدولة تتكلف مصاريف الفرد بمجرد ما يولد حتى سن 20 عاما في السنة الواحدة له 13 ألف جنيه.



وأشار إلى الزيادة السكانية الهائلة تلتهم كل ما يحدث من تنمية، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعتبر أن أكبر خطرين يواجهان الدولة هما الإرهاب والزيادة السكانية، ومشكلة الزيادة السكانية واحدة من اقدم المشكلات التي تحاول الدولة الحد منها والسيطرة عليها لذلك تم عمل برنامج "تنظيم الاسرة" في الستينيات تقريبا.









واكد على ضرورة ان نغير الرؤية لمشروع تنظيم الاسرة، لانه مشروع استثماري للدولة وفي صالح اقتصادها.



