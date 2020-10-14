بنسبة 75%.. إدارة المسجد النبوي تحدد موعد بدء الصلاة في الروضة الشريفة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ستكون بداية من يوم الأحد المقبل.





وتتابع وكالة شؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية الخطط المعدة لتنظيم الدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.





وقال المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، إن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط، والتي يراعى فيها ما لا يتجاوز 75% من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة، وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الزائرين.





والروضة الشريفة هي المكان الواقع بين بيت النبي الكريم، وهو بيت عائشة رضي الله عنها وبين المنبر الشريف.



