فنان عظيم.. إيمان العاصي تنعى الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة





ونشرت إيمان العاصي ، صورة للراحل محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علقت قائلة " لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك يا استاذ يا فنان يا عظيم استاذ محمود يس في ذمة الله."





وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك.





وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".





وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".









غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله

نعت الفنانة إيمان العاصي، الفنان القدير محمود ياسين، الذى توفى اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.