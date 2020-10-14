أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجبن المشكلة

مقادير مكرونة بالجبن المشكلة

مكرونة قواقع مسلوقة

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر احمر مبشورة

طماطم

دقيق

لبن

كريمة

زبدة

صلصة طماطم

دبس رمان

زعتر





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طريقة تحضير مكرونة بالجبن المشكلة

-تخلط الجبنة الموزاريلا مع الجبنة الفلمنك والشيدر الأحمر والشيدر الأصفر

- وتحشى المكرونة المسلوقة بخليط الجبن





للبشاميل

يحمر الدقيق في الزبدة

يضاف له اللبن والكريمة مع استمرار التحريك





للصوص الأحمر

ترفع الطماطم على النار مع الصلصة ودبس الرمان والزعتر حتى تمام التجانس

في وعاء بايركس، يوضع قليل من صوص البشاميل، ثم قليل من الصوص الأحمر

ترص المكرونة، ويضاف فوقها صوص البشاميل والصوص الأحمر

تضاف جبن على الوجه

تدخل الفرن حتى ذوبان الجبن