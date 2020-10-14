المتعافون من كورونا معرضون لخطر هذا المرض

توصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي نصف الأشخاص لديهم علامات اضطراب في القلب بعد

ووجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين نجوا من COVID-19 لديهم علامات تشوهات قلبية.





ووفقا لموقع health line نُشرت في مجلة القلب الأوروبية ، ونظر الباحثون في بيانات من 1261 شخصًا عولجوا من COVID-19 وتراوحت أعمار الأشخاص موضوع البحث بين 52 و 71 عامًا وكان حوالي 70 بالمائة من المرضى من الرجال.









وجد الباحثون أن أكثر من نصف إجمالي المرضى بقليل - أو 667 شخصًا - لديهم مخطط صدى قلب غير طبيعي من بين الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بأمراض القلب ، كان لدى حوالي 46 بالمائة منهم مخطط صدى القلب غير الطبيعي.





تضمنت التشوهات التي شوهدت مشاكل في البطينين الأيمن والأيسر للقلب والتهاب عضلة القلب حوالي 15 في المائة من الذين تمت دراستهم يعانون من أمراض قلبية حادة ، بما في ذلك السوائل حول عضلة القلب التي يمكن أن تؤثر على قدرتها على العمل.



