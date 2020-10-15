دعاء لراحة القلب والبال.. أذكار وأدعية مأثورة رددها يوميا

دعاء لراحة القلب والبال

أدعية لراحة القلب

أدعية لهداية النفس وراحة البال



* ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

أجمل أدعية لراحة القلب

