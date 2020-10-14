الدكتور عز الدين الحسيني نائبا لرئيس جامعة العريش

أصدر الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، قرارا بتعيين نائب لرئيس الجامعة ،وقرارا بتعيين عمداء لكلية الحاسبات الآلية والمعلومات وكلية التجارة ،للعمل بها اعتبار من العام الدراسي الحالي 2020/2021م.
حيث صدر قرار بتعيين الدكتور عز الدين الحسيني جاد ، نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش ، بالإضافة الي عمله عميدا لكلية التربية الرياضية .
كما صدر قرار بتعيين الدكتوة هند الشريف عميدا لكلية الحاسبات الالية والمعلومات ، و قرار بتعيين الدكتور ابراهيم سعد عميدا لكلية التجارة .
كما أصدر الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش قرارات بتجديد الثقة والاستمرار في مواقعهم الحالية وهم :
الدكتور محمد فؤاد عميدا لكلية الآداب ،والدكتور أشرف الدكر، عميدا لكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية ، والدكتور رفعت عزوز، عميدا لكلية التربية والدكتور رياض اسماعيل ، عميدا لكلية العلوم الزراعية البيئية ، والدكتور مروان مصطفي حسن ، عميدا لكلية الاقتصاد المنزلي ، والدكتور عزت رشاد مرزوق عميدا لمعهد الدراسات البيئية بالخربه ، والدكتور علي معوض عميدا لكلية الطب البيطري ، والدكتور اسامه ذكري عميدا لكلية الطب البشري.
يذكر أن العمل بكلية الطب البيطري بجامعة العريش سيبدأ العام الدراسي الحالي 2020/2021م ، بعد إدراجها ضمن مكتب التنسبق.اما الدراسة في كلية الطب البشري ستبدا العام القادم 2021/2022م.
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حيث صدر قرار بتعيين الدكتور عز الدين الحسيني جاد ، نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش ، بالإضافة الي عمله عميدا لكلية التربية الرياضية .
كما صدر قرار بتعيين الدكتوة هند الشريف عميدا لكلية الحاسبات الالية والمعلومات ، و قرار بتعيين الدكتور ابراهيم سعد عميدا لكلية التجارة .
كما أصدر الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش قرارات بتجديد الثقة والاستمرار في مواقعهم الحالية وهم :
الدكتور محمد فؤاد عميدا لكلية الآداب ،والدكتور أشرف الدكر، عميدا لكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية ، والدكتور رفعت عزوز، عميدا لكلية التربية والدكتور رياض اسماعيل ، عميدا لكلية العلوم الزراعية البيئية ، والدكتور مروان مصطفي حسن ، عميدا لكلية الاقتصاد المنزلي ، والدكتور عزت رشاد مرزوق عميدا لمعهد الدراسات البيئية بالخربه ، والدكتور علي معوض عميدا لكلية الطب البيطري ، والدكتور اسامه ذكري عميدا لكلية الطب البشري.
يذكر أن العمل بكلية الطب البيطري بجامعة العريش سيبدأ العام الدراسي الحالي 2020/2021م ، بعد إدراجها ضمن مكتب التنسبق.اما الدراسة في كلية الطب البشري ستبدا العام القادم 2021/2022م.
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