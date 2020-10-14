أبو العينين: قطعت على نفسي عهدا لتحقيق آمال أبناء دائرتي

قال النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى، رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه وجد الثقة من أبناء الجيزة و الدقى و العجوزة، موضحًا أن الثقة أمانة و تكليف وأنه قطع على نفسه أن يوفى بجميع الالتزامات التى وعد بها وإنه سعيد بما يلاحظه من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة.
وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو مباشر لـ مجموعة من الأماكن فى الدقى و العجوزة و الجيزة، والتى شهدت تجمعا لـ مشاهدة النائب محمد أبو العينين خلال حواره على قناة "على مسئوليتي".
ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه سيخدم أبناء الجيزة سواء فى حالة توفيقه في الانتخابات أو فى حالة عدم توفيقه، مؤكدًا ان الصندوق هو من سيحدد المرشح الفائز، وأكد النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى التعرف على طرق التفكير والطموحات والرؤى المستقبلية في مختلف المجالات .