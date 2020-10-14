لا أريد جزاء ولا شكورا.. النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة لأهالي الجيزة والدقى والعجوزة على الهواء..فيديو

وأشار أبو العينين إلى إن عمل الخير ليس له علاقة بالانتخابات والترشح، مؤكدا لا أتأخر إذا طُلب مني أي شيء ولا أبغي من ذلك إلا الثواب ومرضاة الله فقط.. ولا اريد جزاء أو شكورا من أحد فهو عمل لوجه الله فقط" .



