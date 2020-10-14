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لا أريد جزاء ولا شكورا.. النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة لأهالي الجيزة والدقى والعجوزة على الهواء..فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:25 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
وجه النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، كلمة إلى أهالي الجيزة قائلا "انا فخور بيكم وسعيد وبكل الى انتوا عملتوه وسامحونى لو مش قادر اقابل الناس ولكن ذلك طبقا للقواعد الصحية الخاصة بفيروس كورونا".

وأضاف أبو العينين خلال لقاء له مع برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى انني سعيد لمشاركتكم وخدمتكم سواء كنت نائب أم لا.

وتابع النائب محمد أبو العينين ثقوا أنى بحبكم وثقتكم "غالية عندي جدا وادعو الله في كل صلاتي ان أكون عند حسن ظن أهالي الدائرة واحبابي وأصدقائي منها.

وأشار أبو العينين إلى إن عمل الخير ليس له علاقة بالانتخابات والترشح، مؤكدا لا أتأخر إذا طُلب مني أي شيء ولا أبغي من ذلك إلا الثواب ومرضاة الله فقط.. ولا اريد جزاء أو شكورا من أحد فهو عمل لوجه الله فقط" .

وأكد النائب محمد أبو العينين أن موضوع رصف الطريق في شارع النيل وسليمان جوهر موضوع ضمن الاولويات خاصة مع وجود الباعة الجائلين الذين يجب أن نوفر فرص عمل لهم أو يتم عمل مكان آخر ونقلهم إليه .
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