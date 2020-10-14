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رياضة

كواليس مران الأهلي الأول في المغرب تحت أنظار القنصل المصري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وشهدت الجلسة قيام موسيماني بمراجعة ترتيبات واستعدادات الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة وقبل التحرك لخوض المران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة.

وشهد المران انتظام محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة،فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى  تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وركز كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية  علي بعض التدريبات القوية ، في حين انتظم الأنجولي جيرالدو، والتونسي علي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  المران  الجماعي مساء اليوم بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي. 

وواصل محمود كهربا تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة حيث ادي بعض فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد. 

وحرص عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، على حضور مران الفريق رفقة محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء .

وتواجد القنصل في مقر إقامة الفريق، قبل أن يرافق البعثة إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي استضاف المران الأول للأهلي في مدينة كازابلانكا.

وخاض الفريق مرانه الأول في المغرب مساء اليوم استعدادا للقاء الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
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