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برلمان

الإعدام شنقا.. تشريعية النواب تطالب بأقصى عقوبة على قتلة "فتاة المعادي"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:13 م
المتهمين بقضية قتل
المتهمين بقضية قتل فتاة المعادى
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القسم السياسي
عبرت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استيائها لما تعرضت له فتاة المعادي من تحرش وسرقة وقتل من جانب مجموعة من المجرمين، قائلة:" ما حدث لفتاة المعادي عقوبته الإعدام شنقًا".

وأكدت عبلة الهوارى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة تشديد عقوبات السرقة والتحرش على كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذه الجرائم التي تجرمها جميع الأديان، مشيرة الى أن أهمية أن تقوم المؤسسات الخاصة بشئون المرأة والطفل تقوم بدورها وتولي اهتمامًا كبيرا لتوعية الفتيات من خلال إقامة العديد من المؤتمرات والندوات الموجهة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش بالتبليغ فورا حال تعرضهن للتحرش.

وتابعت النائبة حديثها:" وهناك ضرورة قصوى لإطلاق حملات توعية للشباب أيضًا من خلال المساجد والمؤتمرات والأماكن العامة بالتذكير بعقوبات هذه الأفعال الجسيمة سواء كانت عقوبات سماوية او قانونية.

وأضافت النائبة أن سبب انتشار حالات التحرش بالفتيات هى تعاطي الشباب المخدرات الذى يدفع الشاب لاتخاذ أفعال مشينة دون وعي ويرتكب العديد من الجرائم دون أن يكون في حالتهِ الطبيعية.

جاء ذلك بعد أن أقر المتهمان في واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بأنهما كانا يحاولان سرقة حقيبة المجني عليها.

وتبيّن أنهما عاطلان وأحدهما كان يقود الميكروباص والثانى كان إلى جانبه وقت ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة اليوم، الخميس للتحقيق.

وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد أن فضحتهما كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

فيما كشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى تعرضت لواقعة اعتداء من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها مما تسبب فى سقوطها على الأرض وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.
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