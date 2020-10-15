AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أكثر الناس المحترمة.. أحمد عبد الله محمود يشيد بعلاقته مع أحمد عز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:52 م
احمد عبد الله وأحمد
احمد عبد الله وأحمد عز
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان احمد عبد الله محمود، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر احمد عبد الله برفقة النجم احمد عز من كواليس مسرحية علاء الدين وعلق قائلا : "من اكتر الناس المحترمة اللي شفتها في حياتي"


يذكر أن آخر أعمال احمد عبد الله محمود مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى تم عرضه رمضان المنقضي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.


مسلسل اتنين في الصندوق بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله يمارس رياضة المشي.. بشوف رشاقة خطوتي

صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

صلاح عبد الله يوجه رسالة للمخرجة شيرين عادل

ترشيحاتنا

رئيس "الوداد" لـ صدى البلد: سنفوز على الأهلي.. ولن نتأثر بخسارة الدوري

تعرف علي رسالة عمرو محمود يس بعد دفن والده

فيديوجراف.. القصة الكاملة لضحية المعادي المسحولة

الحلم أصبح حقيقة.. رسميًا سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لأول مرة بـ تاريخه

دوري القسم الثاني.. تعرف على نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم على طريق المنصورة دكرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج غريب.. سارة الشامي بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

هاني الناظر يطالب بتناول هذه الأطعمة في هذا الوقت لتقوية المناعة

بملابس رياضية.. يسرا اللوزي بإطلالة كاجوال تبرز جمالها