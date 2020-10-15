أكثر الناس المحترمة.. أحمد عبد الله محمود يشيد بعلاقته مع أحمد عز

نشر الفنان احمد عبد الله محمود، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر احمد عبد الله برفقة النجم احمد عز من كواليس مسرحية علاء الدين وعلق قائلا : "من اكتر الناس المحترمة اللي شفتها في حياتي"









يذكر أن آخر أعمال احمد عبد الله محمود مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى تم عرضه رمضان المنقضي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.







