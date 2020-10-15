وزير النقل يعرض موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي" والصعيد الصحراوي الغربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.





وعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي"، الذي يمتد من بنها حتى دفرة، بطول 23 كم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمنُ رفع كفاءة الطريق، وتوسعة الحارات المرورية بطول الطريق، ليصبح عرض الطريق 4 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 10 كباري علوية لحل الاختناقات المرورية.





وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من هذا المشروع، الذي يُمثل شريانا حيويا يخدم عددا من المحافظات، والانتهاء منه سيُسهم في توفير خدمة جيدة للمواطنين، وييسر نقل المواطنين والبضائع.





وأوضح المهندس كامل الوزير أن أعمال المشروع تتضمن كذلك توسعة الطريق الزراعي باتجاه الإسكندرية بالأماكن المتاحة، ليصل عرض الطريق بعد التوسعة إلى 18 م، وأضاف أن التطوير يشمل أيضًا إنشاء عدد من الكباري العلوية الرئيسية، هي: "كوبري الشرقاوية" بطول 1.2 كم، أعلى خط السكة الحديد والطريق الزراعي وترعة الشرقاوية، و"كوبري قلما" بطول 712 مترًا، و"كوبري عرب الرمل" العلوي، بعرض 12 مترًا، لكل اتجاه بإجمالي 24 مترًا، و"كوبري طوخ / طنبشا"، ويشمل تنفيذ كوبري علوي بعرض 12 مترًا، لكل اتجاه بإجمالي 24 مترًا، مُقسمة إلى 10 محاور، وتنفيذ طريقين سطحيين بعرض 7 أمتار، و"كوبري جنبواي ( صفط الحرية ) العلوي"، بطول 878 مترًا وعرض 24 مترًا، و"كوبري دسونس (أم دينار)"، ككوبري خرساني بإجمالي طول 680 مترًا، و"كوبري كوم إشو العلوي"، بطول 625 مترًا، وعرض 24 مترًا، و"كوبري كفر الدوار العلوي"، بطول 1.2 كيلومتر، كما يتم تجهيز موقعي إنشاء "كوبري الروضة العلوي"، و"كوبري دسونس الحلفاية".





كما استعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين، بطول 1155 كم، وبتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تناول على نحو تفصيلي موقف تنفيذ كل مرحلة من المراحل الأربع التي يتضمنها التطوير والتوسعة، ففيما يتعلق بالمرحلة ما بين القاهرة والمنيا بطول 230 كم، أشار الوزير إلى أنه يتم تطويرها وتوسعتها لتصبح 3 حارات لكل اتجاه، بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا ، و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار ، وإنشاء عدد (21) عملا صناعيا ( 5 كبارى + 16 نفقا).





وفي الوقت نفسه، عرض الوزير بعض عناصر تطوير الطريق الهامة، ومنها إنشاء محطة تحصيل الرسوم عدد (10) حارة سيارات ملاكي للاتجاهين بنظام تحصيل آلي، وحارات نقل منفصلة ومربوطة على نفس شبكة التحكم للمحطة، ونظام مراقبة مزود بكاميرات رقمية والحواسب الآلية وشبكات ربط المعلومات، ونظام صوتي متكامل وإذاعة داخلية، وأنظمة إنذار الحريق، وشاشات عرض وعلامات إرشادية إلكترونية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية لجميع الأنظمة بالكتلة الرئيسية أعلى بوابات تحصيل الرسوم.



