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أخبار العالم

بدون كمامة.. الملكة إليزابيث تخرج من عزلتها لأول مرة بعد 7 أشهر.. شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:50 م
الملكة البريطانية
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية
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شيماء مصطفى
ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في المملكة قبل 7 أشهر،

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سعت الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 97 عاما، إلى توجيه رسالة طمأنة إلى البلاد، وذلك بظهورها بدون قناع اليوم، في أول لقاء عام لها خارج المقر الملكي.

وانضم إلى حفيدها دوق كامبريدج الأمير ويليام، إذ توجها إلى مختبر بورتون داون العسكري في جنوب غرب المملكة، للقاء العلماء الذين عملوا في أعقاب هجوم نوفيتشوك 2018، ويعملون على فيروس كورونا.

وأثناء اجتماعها مع الخبراء، أكدت الملكة إليزابيث أن ارتفاع مستويات فيروس كورونا كانت "متوقعة"، مضيفة أنه وباء مروع.

وعلى الرغم من أن الملكة وحفيدها حافظا على مسافة التباعد في الطائرة الهليكوبتر والسيارة اللتان تقلهما فضلا عن فحص الأشخاص الـ48 المقرر الاجتماع بهما، لكنهما أطلا أمام المصورين من دون كمامة.

وأكد قصر باكنجهام أن هذا الأمر يتعلق باختيار الملكة وليس لأسباب صحية.

ورأى بعض متابعي العائلة أن هذه الخطوة تعكس رسالة إيجابية ورافعة للمعنويات، خاصة أن المملكة المتحدة قد تواجه حالة إغلاق أخرى.
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