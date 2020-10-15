وصول فرجاني ساسي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

وصل منذ قليل فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس والفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب للحاق ببعثة ناديه، وظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي و جاءت سلبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم مسؤولي بعثة نادي الزمالك باجراء مسحة طبية جديدة لساسي عقب وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل انضمامه للبعثة.

وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية.