AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول فرجاني ساسي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
وصل منذ قليل فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس والفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب للحاق ببعثة ناديه، وظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي و جاءت سلبية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويقوم مسؤولي بعثة نادي الزمالك باجراء مسحة طبية جديدة لساسي عقب وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل انضمامه للبعثة.
وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.
وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. موعد انضمام فرجاني ساسي للزمالك في المغرب

أحمد الجبالي: فرجاني ساسي تعرض لـ نزلة برد وليس كورونا.. وتشابه الأسماء وراء شائعة إصابة الجزيري

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد إصابته بفيروس كورونا

لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

علي معلول على دكة بدلاء منتخب تونس أمام نيجيريا

برنامج تأهيلي لمحمود علاء في المغرب

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف سرا مهما عن حادثة فتاة المعادي ..فيديو

بعد تصديق الرئيس على قانون إدارة المخلفات| 40 جنيها رسوما للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية

سهير رمزى تفقد الوعى فى مراسم دفن محمود ياسين.. صور

رسميا .. طلائع الجيش يتعاقد مع مارسيلو الأهلي في صفقة انتقال حر

آبي أحمد يعين ألد معارضيه مديرا عاما لمكتب تنسيق المشاركة العامة لـ سد النهضة

وزير الكهرباء يعلن التفاوض مع مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات طاقة متجددة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

لوك جديد .. 10 صور لـ الراقصة دينا تبرز أنوثتها

بالأحمر المكشوف.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها