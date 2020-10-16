غدا.. انتهاء تسجيل المقررات إلكترونيًا لطلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية بزراعة عين شمس

وكيل كلية زراعة عين شمس إ





وشدد وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ضرورة تفعيل الإيميل الجامعي حيث انه لن يتمكن الطالب من تسجيل المقررات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد إلا عن طريق الإيميل الجامعي الخاص به.





-يجب تفعيل الإيميل الجامعي حيث يتمكن الطالب من تسجيل المقررات الفصل الدراسي الأول.













-يتاح لكل طالب فرصة واحدة فقط للدخول والتسجيل علي اللينك.



-أما طلاب اللائحة القديمة يكتفي باستمارة التسجيل الورقي فقط. -يجب علي تطابق ما في الاستمارة الأصلية مع ما يتم تسجيله علي الفورم وفي حالة عدم التطابق يلغي تسجل الطالب تماما. -يجب أن يلتزم كل طالب الدخول علي اللينك الخاص بالبرنامج التابع له. -يدخل الطالب علي اللينك الخاص بالبرنامج التابع له ليقوم بتسجل الاستمارة في المواعيد المعاناة لإتاحة التسجيل بالنموذج. -يجب أن يقوم الطالب بتسجيل المقررات بسكرتارية الأقسام التابعة لها. -يسجل الطالب المقررات بالاستمارة وتراجع مع المرشد الأكاديمي ويوقع عليها بعد ذلك يأخذ الطالب صورة من الاستمارة وكعب الاستمارة الأصلية ولذلك إثباتا لقيامه بالتسجيل. -يتسلم الطالب بيان الخالة واستمارة التسجيل من المرشد الأكاديمي المسجل معه الطالب. -يبدا الإرشاد الأكاديمي لتسجيل المقررات من السبت ١٧اكتوبر الي الخميس ٢٢اكتوبر. -يجب تفعيل الإيميل الجامعي حيث يتمكن الطالب من تسجيل المقررات الفصل الدراسي الأول. وأشار الدكتور هشام إلي إرشادات عامة لتسجيل المقررات للفصل الدراسي الأول وهى:

قال الدكتور هشام الحريرينه يمكن لطلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية المستجدين في المستويات المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تسجيل المقرات إلكترونيًا حتي يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر.