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تعليم

غدا.. انتهاء تسجيل المقررات إلكترونيًا لطلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية بزراعة عين شمس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة عين شمس إنه يمكن لطلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية المستجدين في المستويات المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تسجيل المقرات إلكترونيًا حتي يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر. 

وشدد وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ضرورة تفعيل الإيميل الجامعي حيث انه لن يتمكن الطالب من تسجيل المقررات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد إلا عن طريق الإيميل الجامعي الخاص به. 

وأشار الدكتور هشام إلي إرشادات عامة لتسجيل المقررات للفصل الدراسي الأول وهى:
  -يجب تفعيل الإيميل الجامعي حيث يتمكن الطالب من تسجيل المقررات الفصل الدراسي الأول. 

-يبدا الإرشاد الأكاديمي لتسجيل المقررات من السبت ١٧اكتوبر الي الخميس ٢٢اكتوبر. 

-يتسلم الطالب بيان الخالة واستمارة التسجيل من المرشد الأكاديمي المسجل معه الطالب. 

-يسجل الطالب المقررات بالاستمارة وتراجع مع المرشد الأكاديمي ويوقع عليها بعد ذلك يأخذ الطالب صورة من الاستمارة وكعب الاستمارة الأصلية ولذلك إثباتا لقيامه بالتسجيل. 

  -يجب أن يقوم الطالب بتسجيل المقررات بسكرتارية الأقسام التابعة لها.

-يدخل الطالب علي اللينك الخاص بالبرنامج التابع له ليقوم بتسجل الاستمارة في المواعيد المعاناة لإتاحة التسجيل بالنموذج. 

-يجب أن يلتزم كل طالب الدخول علي اللينك الخاص بالبرنامج التابع له. 

-يتاح لكل طالب فرصة واحدة فقط للدخول والتسجيل علي اللينك.

-يجب علي تطابق ما في الاستمارة الأصلية مع ما يتم تسجيله علي الفورم وفي حالة عدم التطابق يلغي تسجل الطالب تماما.

-أما طلاب اللائحة القديمة يكتفي باستمارة التسجيل الورقي فقط.
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