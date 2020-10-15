عضو اتحاد مكافحة العدوى: مازلنا تحت رحمة كورونا ولم نسيطر عليه

قال الدكتور وائل صفوت عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى والمستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية ، إن كل يوم هناك جديد وأخبار تخص فيروس كورونا ، ومثال على الأخبار الجديدة المتعلقة بالفيروس أن الأعرض الجديدة متعلقة بالجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن الفيروس مازال موجودا والدليل الموجة الثانية التي ضربت العديد من الدول حول العالم لكن باختلاف في الأعراض التي أصبحت أخف عن السابق.





وأكد صفوت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «on»، أن أعداد الوفيات أقل بنسبة الخمس عن الموجة الأولى، مضيفا أن الفيروس بعد حدوث بعض الطفرات به أصبح أخف وطأة وأعراضه ليست شديدة، أو أن الناس أصبحت لديها مناعة من فيروسات مشابهة أو الفيروس نفسه وهذا ما يفسر سبب قلة اعداد المصابين في مصر بالرغم من رجوع الحياة إلى السابق.





وأضاف عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، أنه بالرغم من أن الوضع أصبح أفضل إلا أنه يجب ألا نطمئن للفيروس ويجب إتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشاره لأننا مازلنا تحت رحمة كورونا ولم نسيطر عليه.





وأشار إلى أن فيروس كورونا جعل العالم يدرك أهمية النظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار وأهمية ارتداء الكمامة، والعالم أصبح أكثر جرأة وتخلص من الخوف الذي كان يتملكه من فيروس كورونا مما جعل الحكومات تنفذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى.