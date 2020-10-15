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فن

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتجاوز 30 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:57 م
محمد رمضان - يا حبيبي
محمد رمضان - يا حبيبي
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سعيد فراج
حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 30 مليونا و620 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. 

تقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن احدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
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