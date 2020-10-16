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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد وزارة التضامن قبوله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محيى جابر العوضى ، المقيم زفتى محافظة الغربية، البالغ من العمر 54 عاما ،  من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى شموله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

ويقول فى رسالته : انا كنت باخد معاش من الشؤن الاجتماعيه بنسبة عجز 70فى الميه وبعدين وقفوه وانا كنت بشتغل نجار مسلح وقعت من الدور الرابع ، وعندى اربع اولاد واحد فى الكليه والتانى مخلص دبلوم وقاعد وواحد رايح أولى صنايع وواحد رايح أولى ابتدائى ، بس الحمل تقل اوى على ام العيال بتساعندى بقدر المستطاع ، ودلوقتى مافيش شغل خالص ، مطالبا وزارة التضامن بضرورة الموافقة على طلبه بالحصول على معاش تكافل لعدم وجود مصدر دخل له.

للتواصل مع القارئ 
01010700912
01115472732

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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