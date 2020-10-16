مواطن من ذوى الهمم يناشد وزارة التضامن قبوله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

ناشد المواطن محيى جابر العوضى ، المقيم زفتى محافظة الغربية، البالغ من العمر 54 عاما ، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى شموله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.





ويقول فى رسالته : انا كنت باخد معاش من الشؤن الاجتماعيه بنسبة عجز 70فى الميه وبعدين وقفوه وانا كنت بشتغل نجار مسلح وقعت من الدور الرابع ، وعندى اربع اولاد واحد فى الكليه والتانى مخلص دبلوم وقاعد وواحد رايح أولى صنايع وواحد رايح أولى ابتدائى ، بس الحمل تقل اوى على ام العيال بتساعندى بقدر المستطاع ، ودلوقتى مافيش شغل خالص ، مطالبا وزارة التضامن بضرورة الموافقة على طلبه بالحصول على معاش تكافل لعدم وجود مصدر دخل له.





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