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أخبار العالم

بومبيو يتهم روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم


تتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كلا من روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة من خلال "نشر معلومات مضللة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بومبيو قوله: "هذه الجهود واقعية، هي تأتي من قبل الصين، من قبل إيران. روسيا كذلك تحاول نشر معلومات مضللة".

وأضاف بومبيو: "لدينا واجبان في الحكومة... محاولة تحديد هذه المعلومات ووقف انتشارها، والتأكد من أنها لا تنتشر".

واتهمت الولايات المتحدة مرارا قوى أجنبية وخاصة روسيا والصين وإيران بمحاولة اتخاذ "إجراءات التأثير الخفية والعلنية" على الناخبين الأمريكيين.

ويخوض الرئيس الأمريكي الحالي من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، منافسة شرسة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

وسبق أن نشرت صحيفة "ذي هيل" تقريرا جاء فيه أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، جون راتكليف، أبلغ الكونغرس بوجود محاولات واسعة للتأثير عليه من الخارج خاصة من قبل روسيا والصين وإيران.
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