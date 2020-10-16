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رياضة

تقارير| سيكازوي حكما لموقعة الوداد والأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حكام مباراتي الوداد والأهلي، والرجاء والزمالك، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد البيضاوي، نظيره الأهلي، غدًا، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يستقبل الرجاء نظيره الزمالك في اليوم التالي، ضمن منافسات الدور ذاته.

ووفقًا للصحفي المغربي الموثوق جمال أسطيف، فإن "كاف" اختار الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة الوداد والأهلي، بينما سيدير الحكم الكاميروني أليوم نيانت لقاء الرجاء والزمالك.

وكان "كاف" قرر تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام في معسكرهم وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم.

واستقر الكاف على إعلان أسماء الحكام قبيل المباريات بيوم واحد، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهم اليوم، الجمعة، بعد ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا.

ورفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائى الكونفدرالية.

 وقرر الكاف إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى تعقيم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.

كما حذر كاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.


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