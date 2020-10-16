اليوم.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بإجراء قرعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالغرب، ولكن هل ستقام في مصر أم المغرب حال تأهل فريق من كل دولة للنهائي أي الأهلي مع الرجاء ام الزمالك مع الوداد.





تقرر إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.





ويتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.





أما في حالة صعود فريقين من نفس الدولة، فيقام النهائي في تلك الدولة وهذه هي الإحتمالات الثلاثة لمكان النهائي





أولا: صعود الأهلي والزمالك للنهائي، وسيقام النهائي في مصر.





ثانيا: صعود الوداد والرجاء للنهائي، وسيقام النهائي في المغرب.





ثالثا: صعود فريق من كل دولة، أي الأهلي أمام الرجاء، أو الزمالك أمام الوداد ، وسيقام النهائي حسب القرعة.





ويستعد فريقي الأهلي والزمالك لمواجهة منافسيهما الوداد والرجاء من المغرب على الترتيب يوم 17 و18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.