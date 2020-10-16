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فن

بألوان شعر مختلفة ..أمينة خليل تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أمينة خليل فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت أمينة خليل فى الفيديو  مستعرضا  جمالها  بالوان شعر مختلفة.

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وكانت قد ذكرت الفنانة أمينة خليل، إن أكثر التعليقات الصعبة التي جاءت لها على السوشيال ميديا "اعملى مناخيرك" و"بطلو تناكة"، متابعة :"  كنت اتمنى أقول للناس اعرفوني الاول وبعدين قولوا كدا".

وأضافت الفنانة أمينة خليل، خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية، " On E "، أن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".

وأشارت  أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها "وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".

وتابعت، أنه قبل العملية بيومين وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف وأكد انه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله".
بألوان شعر مختلفة ..أمينة خليل تستعرض جمالها عبر إنستجرام
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