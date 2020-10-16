اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

يفضل عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون الحجم الكبير منه، و من بين أحد أفضل الإصدارات الكبيرة iPhone 8 plus حيث الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع تجربة مشاهدة مميزة من خلال الشاشة الكبيرة، مقابل نصف السعر تقريبًا.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، تستطيع شراء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير باللون الذهبي مقابل 355 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5600 جنيه مصري.
يقدم iPhone 8 plus بأداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، بالإضافة لمقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 3.
جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يأتي هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
يمكنك شراء نسخة الـ 64 جيجابايت من هاتف آيفون باللون الذهبي عبر هذا الرابط.