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أخبار البلد

للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
تطهير وتعقيم القطارات
تطهير وتعقيم القطارات
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حمادة خطاب
تواصل هيئة السكك الحديد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديد بشكل دوري ومستمر يوميا .

وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا .

ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأوضحت الملصقات التى تم وضعها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات.. فيديو
للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات.. فيديو
للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات.. فيديو
للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات.. فيديو
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