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رياضة

بإقامة 4 مباريات.. انطلاق الدوري الإماراتي 2020 - 2021.. اليوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
أيمن الرمادي مدرب
أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي
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محمد السعيد
تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم  "الدوري الإماراتي" 2020 - 2021، اليوم الجمعة، بإقامة 4 مباريات.

كان من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإماراتي في شهر سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجليها، بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإماراتي كان أحد ضحايا فيروس كورونا الموسم الماضي، حيث أعلنت رابطة المحترفين في شهر يونيو الماضي الدوري الإماراتي إلغاء الموسم دون  تحديد بطل للمسابقة.

وتشهد انطلاقة الدوري الإماراتي ظهور المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، وأحد أفضل المدربين أحد أفضل المدربين بالكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة.

وتوج أيمن الرمادي بجائزة أفضل مدرب في الإمارات 2016 - 2017، بعد الطفرة الكبيرة التي حققها مع فريق عجمان.

وستقام مباريات الدوري الإماراتي بدون حضور الجماهير خلال الفترة الحالية، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.


مباريات اليوم في مسابقة الدوري الإماراتي:

الوحدة  - حتا، الرابعة والربع عصرا.

الظفرة - عجمان، الرابعة والربع عصرا.

الفجيرة - الشارقة، السابعة مساء.

الوصل - بني ياس، السابعة مساء.


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