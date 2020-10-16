مرشح تحت الماء.. شاهد آخر تقاليع الدعاية الانتخابية

تقليع جديد لجأ الية عدد من المرشحين لمجلس النواب بالبحر الاحمر وهو نشر صور دعاية لهم تحت الماء من خلال بعض الغواصين سواء كانوا من المؤيدين او بمقابل مادى لالتقاط الصور من تحت الماء.

وانتشرت تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير .

وقوبل هذا التقليع الدعائى الجديد بنوع من السخرية بالبحر الاحمر وانتشر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى بينما كان الامر مختلف لمن هم من خارج محافظة البحر الاحمر حيث كان التقليع جديدا.

كما قام احد المرشحين ب ارتداء بدلة غطس وغاص بها في قاع البحر الأحمر بين الأسماك والشعاب المرجانية حاملا دعايته الانتخاببة وبوستر يحمل صورته ورمزه الانتخابي لتصل الرسالة إلي الناخبين من الأعماق.

كانت مياه البحر الاحمر قد شهدت الايام الماضية قيام عدد من انصار المرشحين بالدائرة الشمالية بالبحر الاحمر بحمل بوستر والغوص به في أعماق البحر الاحمر يذكر أن نحو ١٧ مرشحا يتنافسون علي المقعد الفردي بدائرة الغردقة ورأس غارب