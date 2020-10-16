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فن

تريند رقم 2 .. ردود أفعال الجمهور على أغنية مبطلناش إحساس لـ تامر حسني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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آيه عاطف
لاقت أغنية مبطلناش إحساس لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب" حيث احتلت التريند رقم 2 واقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة كما أبدى الجمهور إعجابهم الشديد بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالتالي: "هي دي الأغاني اللي لازم تزيد في الساحة أغاني بتديك طاقة وفعلًا تفرق معاك"، "لازم ما منهتمش لكلام الناس السلبي لإنه مش هيفيدنا خلونا نركز في حياتنا وبس الحياة مش هتقف على أي حاجة، ولا شخص ولا وظيفة ولا عربية ولا مشروع ولا أي حاجة.. لازم نعيش ونكمل ونتفائل دايمًا.. إهتم للشخص اللي بيطلعلك كل يوم في المراية بقى".

و"الأغنية لكل شخص قرر يحب نفسه  وما يتركها تتألم بعلاقه مسمومه، بطلنا نحب زيادة بطلنا نقبل فتات الحب وفتات الاهتمام".

أغنية "مبطلناش احساس" كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير انتاج: هاني صليب.
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