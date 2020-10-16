محافظ السويس: نشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى أئمة المساجد

أهدى اللواء شعبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع المحافظة.
وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفِي خدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.
يأتي هذا تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.
كما انطلقت اليوم الجمعة سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظتي : (السويس - كفر الشيخ) بواقع (4) طن لمحافظة كفر الشيخ، و(2) طن لمحافظة السويس. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.