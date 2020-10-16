محافظ السويس: نشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى أئمة المساجد

كما انطلقت اليوم الجمعة سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظتي : (السويس - كفر الشيخ) بواقع (4) طن لمحافظة كفر الشيخ، و(2) طن لمحافظة السويس. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

يأتي هذا تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.