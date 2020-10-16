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ثقافة

صائد الثعالب.. مجموعة قصصية جديدة لـ ليليت فهمى عن هيئة الكتاب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا للقاصة والناقدة المسرحية ليليت فهمى، مجموعة قصصية بعنوان "صائد الثعالب"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاء الغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وتتكون المجموعة من 11 نص قصصى، هم: "عودة أبدية، صائد الثعالب، محاكمة الليدى مكبث، نداء الحدآن، الإله الأسود العجوز، حيوانات أليفة، عازف الترومبيت، محاولة للهرب، رحلة الخروج، أوقات ممنوعة، تهيأ لى أنى رأيت ملاكا"، إضافة إلى 11 فاصلا نثريا، هم: "قيلولة حمراء، اثر الجريمة، غفوة، الوقت، اعتذار، صباح مباغت، منسى، حلم، حتحور، خوف، احتراق".

ومن أجواء المجموعة: "بين باب شقتها والجارة مسافة قريبة، مسافة تؤدى إلى الحياة العادية، وما كانت لتطرق الباب أبدا، إلا أنها استنتجت أن جارتها وزوجها لا يأكلون اللحوم قط، جارتها الفضولية التي تقطع كميات هائلة من الخضراوات، كما أن لديهما كلبا ذهبى اللون وطفلا محفوظا في برطمان زجاجى، أحيانا يعاملون الكلب كطفل، وأحيانا يعاملون الطفل ككلب".

ليليت فهمى، قاصة وناقدة مسرحية، نشر لها العديد من المقالات والدراسات النقدية المسرحية في عددا من المجلات والدوريات الثقافية، شاركت في لجان تحكيم عدد من المهرجانات آخرها المهرجان القومى للمسرح في دورته الأخيرة، و"صائد الثعالب" هي المجموعة القصصية الأولى لها.

وتواصل الهيئة إصدار العديد من العناوين إستعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته يناير المقبل بأرض المعارض في التجمع الخامس، بمشاركة العديد من دور النشر، والمصرية والعربية.
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