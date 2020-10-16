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مرأة

بالكاجول .. زوجة شريف رمزي تتألق في عطلة نهاية الأسبوع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول ساحرة. 

وظهرت ريهام أيمن، بـ ببنطلون جينز وتيشرت بينك أنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بها. 

ومن الناحية الجمالية وضعت زوجة شريف رمزي ميكب بالوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم وساعة  يد لإكمال إطلالتها.

وعلقت ريهام أيمن زوجة شريف رمزي على صورة قائلة " نظرة اليوم اتمنى لكم يوم جمعة سعيد "واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
بالكاجول .. زوجة شريف رمزي تتألق في عطلة نهاية الأسبوع
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