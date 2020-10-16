حسب شكل الجسم .. طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات





1- جسم الساعة الرملية :

ويمكن ارتداء البناطيل الضيقة الداكنة حتى لا يمنحك الوزن الزائد في منطقة الخصر، ويمكن تنسيقه مع قميص طويل يخفى منطقة الأرداف على أن يكون القميص فضفاض قليلًا بحيث لا يظهر الأذرع الممتلئة أو عرض الأكتاف، ويمكن اختيار وتشعر الفتيات المحجبات بالحيرة في طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات، والتي تتمتع بالإحتشام، وتختلف اختيار الملابس للمحجبات حسب شكل الجسم، لذا بحسب نوع الجسم عليكي باختيار الملابس التي تناسبه.ويمكن ارتداء البناطيل الضيقة الداكنة حتى لا يمنحك الوزن الزائد في منطقة الخصر، ويمكن تنسيقه مع قميص طويل يخفى منطقة الأرداف على أن يكون القميص فضفاض قليلًا بحيث لا يظهر الأذرع الممتلئة أو عرض الأكتاف، ويمكن اختيار الفساتين الفضفاضة من الأسفل والأعلى مع حزام على منطقة الخصر.





وعند ارتداء الجيبات يجب الإبتعاد عن الجيب الضيقة، واختيار الواسعة ومزودة بحزام من منطقة الخصر، وتنسيقها مع بلوزة هادئة وخالية من النقوشات، وكلما كان اختيارك هو ملابس خالية من النقوش خاصة في الأجزاء الممتلئة من الجسم.





2- جسم الكمثرى :