جابت ورا.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريات بعد تطاولها عليهن

تراجعت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، عن تصريحاتها حول أزمتها الأخيرة والصور التي نشرتها عن نساء مصر بسبب منع حفل الفنان سعد لمجرد بالقاهرة.





وكتبت مومني عبر حسابها علي "إنستجرام" قائلة: "الفنان سعد لمجرد فنان عربي ومغربي وعالمي، والآن القضية مجرد تهمة ولم يثبت شيء عليه حتى الآن، وأنا كوني فنانة مغربية وتقديرا لفنه وقفت مع الحق لأن البعض هاجموه بدون أي سبب (لا أعمم)".







وتابعت: "مصر بلد شقيقة هي ونساءها وشعبها، هي بلاد الثقافة والحضارة وأنا قصدت الذين اتخذوا القرار بمنعه، وكذلك قصدت الجزء البسيط الذي هاجم المغرب وبناتها ولم أكن أقصد التعميم لأن التعميم لغة الجهلاء".







يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجوما شرسا على ملكة جمال المغرب ابتسام مومنى وذلك بعد هجومها على الفتيات المصريات اللاتى شبهتهن بالرجال وذلك على خلفية دفاعها عن الفنان المغربى سعد لمجرد الذى تم منع حفلته الغنائية فى القاهرة بعد الهجوم عليه بسبب قضايا الاغتصاب المرفوعة ضده.







وجاء تعليق ابتسام ليثير غضب كثير من رواد تويتر حيث قالت : "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال ".







وهو الأمر الذى قوبل بهجوم معاكس عليها حيث ردد البعض عددًا من العبارات ضدها منها انها لا تصلح ان تكون ملكة جمال من الاساس وأن سيدات مصر برقبتها ولا يصح ان تشبههن بالرجال.







وكانت شركة «كايرو شو» قررت إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور.







وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«et بالعربي» إنها قررت إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر بشكل رسمي، احترامًا لرغبة الجمهور، بعد أن قامت الشركة بحذف بوسترات الحفل من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

