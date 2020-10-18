شيطانية .. حكاية أشجار العبل بالوادي الجديد بين الفوائد الطبية والخرافات

ينتشر اشجار العبل بجميع قري محافظة الوادي الجديد ، وبالرغم من تجاهل المزارعين لتك الأشجار ظنا منهم أنها أشجار شيطانية، إلا أن هذه الأشجار لها استعمالات شعبية وتدخل في العديد من المستحضرات الطبية.





يقول سعد سليمان أحد المزارعين بمركز باريس، إن شجر العبل يتراوح ارتفاعه ما بين متر إلى ثلاثة أمتار تقريبا، أوراقه قليلة ويبدو شكل النبات خشبيا نظرا لقلة أوراقه، للنبات أزهار زاهية جميلة المنظر ذات لون أحمر وردي ثمرة النبات مفلطحة ومغطاة بزوائد متفرعة .





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وأضاف سليمان، أن أشجار العبل تنمو بمفردها دون تدخل اانسان في زراعتها ومتواجدة بكثرة في المناطق المتطرفة ووسط الزراعات الصيفية وتوجد متناثرة حول الجداول ومصارف المياه.





وأوضح الدكتور محمد علي متخصص في طب الأعشاب، أن الدراسات العلمية أثبتت أن أشجار العبل لها تأثير إيجابي ضد البكتيريا وبعض الديدان المستوطنة لأنها تحتوي على فلافويندات وقلويدات واستيرولات وتربينات ثلاثية وانثراكينونات ومواد عفصية وكومارينات، فضلا عن استخراج مركبات فلافونيدية من تلك الأشجار مثل كامبفيرول ، كورستين ، ايزوكويرسترين ، بروسيانيدين ، فايو لاكسانثين ونيو إكسانثين كما يحتوي النبات على مواد صابونية.





وتابع أن مستخلص نبات العبل أوقف نشاط عدة أنواع من البكتريا كما ان الخلاصة الكحولية لنبات العبل لها تأثير قاتل على نوعين من الديدان هما فاشيولا والأسكارس ، فضلا عن كون أشجار العبل له تأثير منبه، وتأثير قابض مقبضا كما أثبتت الدراسات ان هذا النبات يخفض نسبة السكر في الدم كما انه يستخدم احيانا كشراب ويستخدم ايضا في الاكل حيث تفرم اوراقه وتوضع مع الارز او تخلط مع اللبن .





ولفت إلي أنه يستخدم كشراب لعلاج أمراض المعدة، كما يمكن سحق أوارق العبل بعد جفافه وخلطه مع الفازلين واستعماله كمرهم لعلاج الالتهاب وحكة الجلد.



