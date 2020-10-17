مفاجأة.. منتخب تونس يؤكد: فرجاني ساسي لم يُصب بكورونا قبل السفر للمغرب.. فيديو

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا.
وقالت إشراف قنفود، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة "النهار: "مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية".
وأوضحت: "مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس".
وفي سياق متصل، صرَّح إسماعيل يوسف، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المغرب، مساء اليوم، بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الفور سيزون لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزارة، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة، وتم تقديم كل الشكر والتقدير لهم.
وشدد يوسف على أن إدارة بعثة الزمالك هي من طلبت أن يقيم "ساسي" داخل الفندق في حجرة منفصلة بدلا من التواجد بالمستشفى.
وطمأن تيجانا جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة.. متمنيا له الشفاء وجميع أفراد البعثة السلامة.