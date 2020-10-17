مفاجأة.. منتخب تونس يؤكد: فرجاني ساسي لم يُصب بكورونا قبل السفر للمغرب.. فيديو

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل ، بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا.





وقالت إشراف قنفود ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين ، على قناة "النهار: "مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية".





وأوضحت: "مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس".



