فيصل ندا عن صديق عمره: محمود ياسين نجم لا يوجد له بديل.. فيديو

روى الكاتب والمؤلف فيصل ندا عن لحظة تلقيه خبر وفاة الراحل محمود ياسين، قائلا إنه دائما ما يعلم بأخبار الوفيات من مصادر ذات ثقة، مشيرا إلى فتح صفحة المهن الموسيقية ووجد خبر الوفاة وتأكد أنه صحيح.



وأضاف فيصل ندا خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الراحل محمود ياسين أعلن أنه مريض قبل وفاته بفترة، ولهذا خبر وفاته لم يكن صدمة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه جمعته رحلة طويلة مع محمود ياسين.



وتابع: جمعتني بمحمود رحلة صداقة كبيرة جدا، لا يخلو يوم أو أسبوع دون أن نتحدث أو نلتقي.. كنت بعمل سحور في بيتي ولمدة 25 سنة محمود ياسين لم يتخلى عن حضور أي سحور منهم.



وأردف: أثناء عمل مسلسل هزيمة امرأة شعر محمود ياسين ببعض التعب، وقال لي أعذرني عشان أنا باخد شوية أدوية، ولكني لم أتعمق معه في هذا الأمر.. محمود ياسين كان يتميز بالصدق في كل حياته.



وأكد أن محمود ياسين نجم لا يوجد له بديل، ولا يوجد له سابقة أخلاقية ابدا، ومعظم أدواره كانت شاذة وغريبة عن باقي الأدوار.