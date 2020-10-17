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أخبار العالم

وسائل إعلام: حملة ترامب تستعد لخسارته في الانتخابات الرئاسية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستعد لهزيمته في السباق مع منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ونقل الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن "3 من كبار المستشارين لترامب تحدثوا مؤخرا مع مدير الحملة الانتخابية، بيل ستيبيين، وتركوه معتقدين أنه يعتبر أنهم سيخسرون".

وذكر التقرير، استنادا إلى مصادر خاصة، أن أعضاء الحملة الانتخابية بدأوا بتوجيه اتهامات إلى بعضهم بعضا بالمسئولية عن الهزيمة المرتقبة مما يزيد من المزاج السيئ الذي يؤججه الوابل اليومي من العناوين الإعلامية القاتمة".

وقال أحد المستشارين، حسب "Axios": "كثير من ذلك سببه الرئيس نفسه. لا تستطيع معالجة مريض لا يريد القبول بتشخيصه".

ونقل عن أحد المصادر في الحملة الانتخابية: "يتشكل شعور غير رائع حيث يظهر انطباع أن مدير الحملة لا يؤمن في عمق قلبه بانتصارنا".

لكن ستيبيين نفسه نفى بشدة هذه الادعاءات، حيث قال للموقع: "مع اقتراب 3 نوفمبر تشير معطيات حملتنا إلى أن الرئيس على طريق واضح إلى حصد 270 صوتا (من المندوبين في الانتخابات)، الأمر الذي يزيد القناعة بأن إعادة انتخاب الرئيس ترامب بات أكثر واقعية من أي وقت مضى".

ويخوض الرئيس الأمريكي الحالي من الحزب الجمهوري منافسة شرسة مع الديمقراطي بايدن في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

وتشير استطلاعات الرأي مع اقتراب يوم الاقتراع إلى ارتفاع تقدم بايدن على ترامب، الذي أثارت تصريحاته وإجراءاته فضائح متعددة خلال فترة رئاسته، من حيث مستوى الشعبية.
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