نجم الأهلي يشكر المقاولون العرب بعد التأهل الإفريقي





ونشر طاهر محمد تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا فيها :" مبروك للنادي اللي قدمني و كان له فضل كبير عليا سعيد بمشاركتي في تحقيق المركز الرابع و التأهل لأفريقيا. شكرًا نادي المقاولون العرب علي كل شيء".





واستسلم فريق سموحة في صراعه من أجل التأهل للكونفدرالية الإفريقية، بعدما تعادل بدون أهداف أمام مصر للمقاصة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الـ33 من دوري we المصري على ستاد المقاولون العرب.

ورفع سموحة رصيده إلى 48 نقطة، ولن يتمكن من منافسة المقاولون العرب على المركز الرابع الذي ضمن المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

أما مصر للمقاصة فقد ارتفع رصيده إلى41 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وجه طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمنتقل حديثًا للنادي الأهلي الشكر لناديه ، عقب ضمان المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز والتأهل إلى المشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.