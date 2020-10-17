شوبير يتغنى بمئوية محمد صلاح التاريخية مع ليفربول.. شاهد

تغنى الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بدخول محمد صلاح نجم ليفربول نادي المائة مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون .





وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "محمد صلاح 100 هدف في جميع المسابقات مع ليفربول.. (تصفيق)".





وتعادل فريق ليفربول مع إيفرتون 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.







