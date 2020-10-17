شوبير يتغنى بمئوية محمد صلاح التاريخية مع ليفربول.. شاهد

تغنى الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بدخول محمد صلاح نجم ليفربول نادي المائة مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "محمد صلاح 100 هدف في جميع المسابقات مع ليفربول.. (تصفيق)".
وتعادل فريق ليفربول مع إيفرتون 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 72 من كرة صاروخية.
ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.
وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.
محمد صلاح 100 هدف في جميع المسابقات مع ليفربول 👏🏻🔴 pic.twitter.com/SOyjUYuPsM— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 17, 2020