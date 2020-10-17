متى يصاب حديثو الولادة بعدوى كورونا.. وكيف نحميهم منها

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، يمكن أن يصاب حديثو الولادة بفيروس كورونا كوفيد-19 أثناء الولادة أو بسبب انتقال العدوى إليهم بعد الولادة عن طريق مقدمي الرعاية المصابين بالفيروس.

وأضاف "بدرن" إذا كنت الأم مصابة بعدوى فيروس كورونا أو كنت مصابة بأعراض مشابهة يُنصح بأن:

يرتدي المخالطون الكمامة

و يراعى نظافة وتطهير الايدى عند العناية بالمولود الجديد.

إبقاء مسافة معقولة بين الطفل والأم والآخرين وبين المولود

خطر تعرض الطفل حديث الولادة للعدوى بفيروس كوفيد 19 يكون منخفضًا.

موضحا أنه ما بين 2% إلى 5% من الأطفال الذين يولدون لأمهات أصبن بكوفيد 19 قرب موعد الولادة تكون نتائج فحص الفيروس لديهم إيجابية خلال الأيام التالية للولادة، لكن إذا كانت الأم صابة بحالة كوفيد 19 شديدة، فقد تُفْصَل مؤقتًا عن المولود.





مشيرا الى ان حديثي الولادة المصابين بكوفيد 19 أو الذين لا يمكن اختبارهم بسبب عدم توفر الاختبارات وليست لديهم أعراض، فيجب يرتدي مقدمو الرعاية للأطفال كمامات الوجه وأن يغسلوا أيديهم لحماية أنفسهم.





استمرار متابعة الطبيب مع الطفل لمدة 14 يومًا، إما عبر الهاتف أو المراجعة الطبية الافتراضية أو مباشرة في العيادة، ويمكن للأطفال الذين حصلوا على نتيجة سلبية عند فحص إصابتهم بكوفيد 19 أن يغادروا المستشفى إلى المنزل أما بالنسبة للرضاعة فلا يوجد دليل على وجود الفيروس في لبن الرضاعة وأن وقاية الرضع من فيروس كورونا كوفيد -19تعتمد على بعض الأمور البسيطة مثل قيام الأمهات بغسل أيديهن والتفكير في ارتداء كمامة الوجه لتقليل تعرض الرضع للفيروس.



