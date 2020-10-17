AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متى يصاب حديثو الولادة بعدوى كورونا.. وكيف نحميهم منها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:31 م
متى يصاب حديثو الولادة
متى يصاب حديثو الولادة بعدوى كورونا.. وكيف نحميهم منها
Advertisements
اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية،  يمكن أن يصاب حديثو الولادة بفيروس كورونا كوفيد-19 أثناء الولادة أو بسبب انتقال العدوى إليهم بعد الولادة عن طريق مقدمي الرعاية المصابين بالفيروس.
وأضاف "بدرن" إذا كنت الأم مصابة بعدوى فيروس كورونا أو كنت مصابة بأعراض مشابهة يُنصح بأن:
 يرتدي المخالطون الكمامة
و يراعى نظافة وتطهير الايدى عند العناية بالمولود الجديد.
 إبقاء مسافة معقولة بين الطفل والأم والآخرين وبين المولود
خطر تعرض الطفل حديث الولادة للعدوى بفيروس كوفيد 19 يكون منخفضًا.
موضحا أنه ما بين 2% إلى 5% من الأطفال الذين يولدون لأمهات أصبن بكوفيد 19 قرب موعد الولادة تكون نتائج فحص الفيروس لديهم إيجابية خلال الأيام التالية للولادة، لكن إذا كانت الأم صابة بحالة كوفيد 19 شديدة، فقد تُفْصَل مؤقتًا عن المولود.

مشيرا الى ان حديثي الولادة المصابين بكوفيد 19 أو الذين لا يمكن اختبارهم بسبب عدم توفر الاختبارات وليست لديهم أعراض، فيجب  يرتدي مقدمو الرعاية للأطفال كمامات الوجه وأن يغسلوا أيديهم لحماية أنفسهم.

 استمرار متابعة الطبيب مع الطفل لمدة 14 يومًا، إما عبر الهاتف أو المراجعة الطبية الافتراضية أو مباشرة في العيادة، ويمكن للأطفال الذين حصلوا على نتيجة سلبية عند فحص إصابتهم بكوفيد 19 أن يغادروا المستشفى إلى المنزل أما بالنسبة للرضاعة فلا يوجد دليل على وجود الفيروس في لبن الرضاعة وأن وقاية الرضع من فيروس كورونا كوفيد -19تعتمد على بعض الأمور البسيطة مثل قيام الأمهات بغسل أيديهن والتفكير في ارتداء كمامة الوجه لتقليل تعرض الرضع للفيروس.

ووصي "بدران" الأمهات المصابات بـشفط اللبن من الثدى بعد التأكد من نظافة اليدين وتنظيف مضخة الثدي ، و السماح لشخص آخر غير مصاب بالعدوى بإطعام الطفل وغسل اليدين وارتداء الكمامة يمكن أن يقلل من المخاطر على الرضيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحسم الجدل.. هل تنقل الرضاعة الطبيعية فيروس كورونا للأطفال الرضع

دراسة: سكري الحمل يضر بصحة الجنين

للأمهات الجدد.. كيفية الاعتناء بسرة المولود

فى اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. الصحة تدعو السيدات للمباعدة بين الولادات

العناية بالأطفال في الأشهر الأولى.. ومشاكلهم مع النوم

أبرزها عدم تنظيف اليدين جيدا.. عادات غير صحية تسبب التسمم الغذائي للأطفال

ترشيحاتنا

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

مراهق من الشيشان.. المعلومات الأولية عن منفذ عملية ذبح مدرس في باريس

وفاة والدة الشهيد المنسي.. تعرضت لوعكة صحية منذ 3 أسابيع والدفن بجوار ابنها البطل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي ودفن الجثمان بمقابر العائلة في العاشر من رمضان

الأزمات تطارد أسر النجوم.. طارق العريان يرد على ابن أصالة.. وفنانة تقتل زوجها بـ 3 طعنات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الأبيض.. لجين عمران تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وشورت.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

دراسة تكشف عن نوع فاكهة يحمي من ارتفاع السكر في الدم