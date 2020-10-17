محافظ الغربية لرؤساء القرى: تواجدكم في الشارع هو الطريق الوحيد لنجاحكم

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ثلاث اجتماعات موسعة مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للقرى، وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة عددًا من الملفات الهامة









بدء الاجتماع بالتشديد على منع أي مخالفة بناء جديدة في القرى أو المدن مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية في المساهمة برفع الوعي لدى المواطنين في القرى وتشجيعهم على التقدم لإجراءات التصالح والنزول إليهم لتقنين أوضاعهم من خلال إدارة أملاك الدولة وحثهم على استكمال أوراقهم.





كما شدد المحافظ على المرور الدوري واليومي على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق والتعامل بحزم وأسلوب لائق ، مؤكدًا على مسئولية رئيس القرية في متابعة ملف النظافة خاصة على الطرق بين القرى أو الطرق التي تربط القرى بالمراكز، ، لافتاُ الي ضرورة فحص المعدات وصيانتها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق ،والتعاون بين القرى في حالة الاحتياج إلى معدات نظافة.





وفي سياق آخر وجه المحافظ بالتزام الحيادية في التعامل مع المرشحين داخل القرى والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين وعدم دعم أي أحد منهم على حساب الآخر ، مع العلم أنه سيتم تحصيل مبلغ ال 15 ألف جنيه من كل مرشح مرة واحدة فقط وذلك نظير تنظيف الشوارع من الملصقات التي تشوه المنظر الحضاري للشوارع.





وأضاف المحافظ بأنه لن يتهاون مع أي مخالفة لحرق المخلفات وخاصة قش الأرز وذلك لتسببه في أضرار صحية وبيئية جسيمة موجهًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية من الحماية المدنية والنجدة لتحرير محاضر وإخمادها لتفادي ظاهرة السحابة السوداء.





كما أكد المحافظ على المرور اليومي على الترع لمتابعة رفع نواتج التطهير وتبليغ رئيس المركز في حالة وجودها للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإبلاغ عن أي سيارات تلقى بالمخلفات أو الصرف الصحي بالترع.



