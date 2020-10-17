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فن

محمد ثروت ناعيا والدة الشهيد أحمد منسي.. لقاؤكم في الجنة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:05 م
الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
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محمد بدران
نعي الفنان محمد ثروت والدة الشهيد "أحمد المنسي"، التي وافتها المنية مساء اليوم.

وكتبت محمد ثروت عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : "وفاة والدة الشهيد أحمد منسي .. لقاؤكم في الجنة ❤️"

تُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.
 
وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.
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