الأهلي يباغت الوداد بهدف أول بتوقيع مجدي قفشة ..فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.





ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.





سجل محمد مجدي قفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.





وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - ياسر ابراهيم - على معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - جونيرو اجاي

الهجوم: مجدي اقفشه - حسين الشحات - مروان محسن





ودخل الوداد بالتشكيل التالي:





رضا التكناوتي، عبد اللطيف نصير، يحيى عطية الله، ابراهيم نجم الدين، يحيى جبران، ابراهيم النقاش، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، بديع اوك، اسماعيل الحداد، غباغبو.



