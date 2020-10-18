قطار العام الدراسي الجديد يتحرك من محطته الأولى اليوم.. عام استثنائي باجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا .. والمحافظون يطمئنون الطلاب وأولياء الأمور: إجراءات مكثفة لحمايتكم

طلاب كفر الشيخ يرتدون الكمامات في أول أيام العام الدراسي الجديد

مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بالشرقية تستقبل طلابها بمدخل إنترلوك وورود

انتظام الدراسة بمدارس أسوان وسط إجراءات احترازية

انطلق اليوم قطار العام الدراسي الجديد وهو عام استثنائي في ظل جائحة كورونا.

ورفعت مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظات درجة الاستعداد القصوى وتطبيق اجراءات احترازية مكثفة شملت ارتداء الكمامات وفحص حراري لكافة الطلبة وتطهير وتعقيم المدارس.

في القاهرة ، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم مدرستى مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدرة البساتين التعليمية، فى زيارة حرص أن تكون بعد بدء اليوم الدراسى بفترة للوقوف على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسى .





هنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته .





كما قام المحافظ بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة .





وأطمأن محافظ القاهرة، على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى 2020 / 2021 ، مؤكدًا انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية .





وشدد محافظ القاهرة ، خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد و توفير ماسح حرارة بكل مدرسة .





وشدد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد ، مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولًا بأول .





وطمأن محافظ القاهرة، الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب ، مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع .



