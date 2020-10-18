قطار العام الدراسي الجديد يتحرك من محطته الأولى اليوم.. عام استثنائي باجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا .. والمحافظون يطمئنون الطلاب وأولياء الأمور: إجراءات مكثفة لحمايتكم

طلاب كفر الشيخ يرتدون الكمامات في أول أيام العام الدراسي الجديد
مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بالشرقية تستقبل طلابها بمدخل إنترلوك وورود
انتظام الدراسة بمدارس أسوان وسط إجراءات احترازية
انطلق اليوم قطار العام الدراسي الجديد وهو عام استثنائي في ظل جائحة كورونا.
ورفعت مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظات درجة الاستعداد القصوى وتطبيق اجراءات احترازية مكثفة شملت ارتداء الكمامات وفحص حراري لكافة الطلبة وتطهير وتعقيم المدارس.
في القاهرة ، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم مدرستى مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدرة البساتين التعليمية، فى زيارة حرص أن تكون بعد بدء اليوم الدراسى بفترة للوقوف على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسى .
هنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته .
كما قام المحافظ بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة .
وأطمأن محافظ القاهرة، على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى 2020 / 2021 ، مؤكدًا انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية .
وشدد محافظ القاهرة ، خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد و توفير ماسح حرارة بكل مدرسة .
وشدد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد ، مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولًا بأول .
وطمأن محافظ القاهرة، الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب ، مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع .
اما في الشرقية حرص أهالي قرية الحجازية التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية علي المساهمة في توفير بلاط الإنترلوك لتغطية مدخل مدرسة ابراهيم الامين الثانويه بالحجازيه إستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
وقال ابراهيم أبو ندا أحد أبناء القرية والمشارك في تجميل وتطوير المدرسة ان إدارة المدرسة متمثلة في محمود فشخه مدير المدرسه بالتنسيق مع عبد العظيم مصطفي مدير عام اداره الحسينية التعليمية والمشاركة المجتمعية من أبناء القرية وتم توفير قرابة الـ 100 متر بلاط أنتر لوك.
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وأستكمل أبوندا ان إدارة المدرسة حرصت علي عدم قبول أي تبرعات نقدية ولكن كل ما أستلمته هو البلاط والمواد المستخدمة وبالفعل تم البدء في أعمال التجميل خلال الأيام الماضية وتم الإنتهاء وعلي أستعداد لأستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
وأشار "أبوندا" الي انه تم الأنتهاء من اعمال التشجير بالتنسيق مع مسئولي النشاط الزراعي بالمدرسة ومعلمات ومعلمي المدرسة وتم غرس الزهور والأشجار كما تم الأنتهاء من أعمال التطهير للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وشهدت مدارس محافظة أسوان
إنتظام للدراسة بمختلف المراحل التعليمية الإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك وفقًا للجداول المعتمدة من الوزارة بالمواعيد لكل صف دراسى.
وشهدت مختلف المدارس تنظيم في حركة دخول الطلاب والطالبات
وارتداء الكمامات ، بجانب تطبيق التباعد بين الطلاب في الفصول ووضع لافتات إرشادية وملصقات توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا ، وأهمية ارتداء الكمامات الطبية والتباعد بين الطلاب في المدارس.
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من جانبه أكد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من تطهير وتعقيم، وتوفير زائرة صحية وحجرة عزل بكل مدرسة، وكذلك تعليق جميع اللوحات والملصقات الإرشادية داخل المدرسة.
وشدد على ضرورة ارتداء جميع العاملين والزائرين لأى مدرسة الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى قدر الامكان وعدم دخول أى فرد إلى المدرسة إلا بعد التوقيع بدفتر الأمن ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة أن تبدأ جميع المدارس فى توزيع وتسليم الكتب المدرسية مع إنطلاق أول أيام الدراسة ، وعلى المدارس التى لم تستلم حصتها من الكتب التوجه على الفور إلى مخازن الإدارة.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان علي ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج وتركيب الأعلام وتغيير اليافطات البالية أو التى لايظهر بها اسم المدرسة بأخرى جديدة، وعلى كل مدرسة إعداد جدولها المدرسى وفق ظروفها وكثافة الطلاب بها.
اما في محافظة كفرالشيخ فاستقبلت المدارس ذات الفترتين ومدارس التعليم الفني الطلاب والطالبات، المحدد حضورهم طبقًا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتزمت جميع المدارس فى 13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب.
وتفقدت الدكتورة بثينة كشك
، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس وحضرت الطابور بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات ووزعت الكتب المدرسية في شنط هدية على الطالبات، كما طمأنت الطالبات في كلمتها، وشكرتهن على التزامهن بارتداء الكمامات، كما تفقدت المدرسة الثانوية التجارية للبنات، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمدرستين على الالتزام، والتباعد، وارتداء الكمامات .
وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على التزام الطلاب بالحضور، ولن بكون هناك تهاون في ذلك، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هناك استمرار مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة، والتأكد من الانتهاء من وضع الإطار العام والشكل النهائي للجداول الدراسية ، والمراجعة الاخيرة لموقف تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم.