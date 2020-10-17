تصيب الكثير.. اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة.. والطرق الطبيعية لعلاجها

اسباب قرحة المعدة
اعراض قرحة المعدة
علاج قرحة المعدة
تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الاعمار وهى عبارة عن تقرحات تحدث في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، و تقع معظم القرح في الأمعاء الدقيقة وتسمى بقرحة الاثني عشر قرحة المعدة .
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ووفقا لما ذكره موقع " familydoctor" فإنه لا يمكنك منع القرحة التي تسببها عدوى الملوية البوابية المعروفة بـ جرثومة المعدة، ومع ذلك ، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق الحد من تناول الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات. تجنب الأطعمة الحمضية (عصير البرتقال) والتوابل لتقليل الانزعاج، و تجنب الكافيين والكحول .
وتعد آلام المعدة من اكثر الآلام الشائعة بين البشر فكيف نفرق بين المغص ومختلف مشاكل المعدة الاخرى.
ونعرض إليكم أبرز أعراض القرحة الشائعة:
-عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر)
-عدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة)
-آلام المعدة التي توقظك في الليل
-الشعور بالشبع بسرعة
-انتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك يأتي ويذهب أيامًا أو أسابيع في كل مرة ويستمر الانزعاج والالم لدقائق أو ساعات.
إذا أصبحت القرحة مثقوبة (ممزقة) فإنها تصبح قرحة نازفة وهذا يمكن أن يتسبب فى الأعراض التالية:
غثيان
تقيأ الدم
فقدان الوزن غير المتوقع
دم في البراز
ألم في الظهر
ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.
اسباب قرحة المعدة
تعد قرحة المعدة وقرحة الإثنا عشر تصيب عددا كبيرا من المصريين، وهى عبارة عن تآكل أو ثقب فى طبقة الغشاء المخاطى، و تحدث نتيجة وجود خلل فى العوامل الطبيعية التى تحافظ على سلامة الغشاء المخاطى للمعدة والإثنا عشر، واتفق العلماء على مجموعة من العوامل تؤدى لحدوثها، وهى:
-الإصابة بميكروب "الحلائز البوابية" من الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة والاثنا عشر، فهو قادر على تحمل الوسط الحمضى للمعدة.
-قرحة المعدة الناتجة عن التوتر العصبى: تنتج عن بعض الحروق الشديدة والحوادث والجراحات والصدمات والفشل كلوى أو العلاج بالإشعاع.
-الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية.
- تعاطى الكحوليات بكثرة.
- ابتلاع مواد كاوية.
- التدخين.
- أخذ جرعات زائدة من عقاقير الكورتيكوستيرويد.
- تدهور الصحة العامة يسبب أو يزيد من شدة المرض أثناء وجود العوامل السابقة.
علاج قرحة المعدة
قرحة المعدة هي تقرحات تتشكل في المعدة تسمى القرحة الهضمية وتلك التي تتكون في الأمعاء ، وخاصة في الاثني عشر ، تسمى قرحة الاثني عشر، وتتشكل تقرحات المعدة والأمعاء الدقيقة بسبب تقليل الطبقة السميكة من المخاط الموجود فوق المعدة مباشرة، ومع ذلك ، ولأن طبقة المخاط رقيقة حقًا ، فإن العصارات الهضمية الحمضية تلتهم الأنسجة التي تحمي المعدة ، مما يتسبب في حدوث القرحة .
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...
1. القرنبيط
يحتوي القرنبيط ، على مادة السلفورافان التي تساعد في محاربة بكتيريا الملوية البوابية، ويمكن لهذا المركب الموجود في القرنبيط تدمير البكتيريا في الجهاز الهضمي، إلى جانب درء قرحة المعدة ، يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف.
2. الفجل
يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى، ضع في اعتبارك تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة .
3. التفاح
يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة .
4. الفراولة
يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث انها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، تساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا .
5. الجزر
يمكن أن يكون الجزر مفيدًا للغاية في تقوية بطانة المعدة، يساعد وجود فيتامين أ في الجزر في درء قرحة المعدة والتهاب المعدة أو عسر الهضم، يمكنك حتى شرب كوب من عصير الجزر كل يوم .