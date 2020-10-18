AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: التنوع في المجلس مهم جدا لأنه يشكل أكبر جبهة مصرية.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
إبراهيم القادري

قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ، إن التنوع في مجلس الشيوخ هو مهم جدا لأنه يشكل أكبر جبهة مصرية ممكنة سواء علي علي الصعيد السياسي او علي الجبهات المختلفة في مصر التي تتولد من النقابات .

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التنوع داخل مجلس الشيوخ هذا مطلوب لأنه يعطي الي مجلس الشيوخ بشرة لأنه من الممكن أن يقوم بدور كبير في المرحلة القادمة مؤكدا علي مجلس الشيوخ هو الي يستكمل الدستور .

وأوضح سعيد ، أن القانون هو الذى يحدد تفاصيل تطبيق المواد الدستورية مؤكدا على أن رئيس الجمهورية يمكنه تحويل مواد من الدستور المعروضة على مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ .

وتابع : أن مجلس الشيوخ هو المنوط بالنظر في القضايا ذات الطابع السياسي مثل المعاهدات الدولية والتحالفات الدولية وإعلان الحرب والسلام التي تحدث في البلد بالإضافة إلي التفكير .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

أستاذ قانون يوضح الفارق بين المرشح لمجلس النواب و الشيوخ

ما أهمية ومهام مجلس الشيوخ؟.. مستشار رئيس الوزراء يجيب

فرانس 24: السيسي والمصريون يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ

كيف يساهم مجلس الشيوخ في تدعيم الحياة النيابية؟.. سياسيون يجيبون

عقب انتهاء الانتخابات.. أعضاء مجلس الشورى السابق يكشفون تفاصيل جديدة عن الشيوخ .. الهواري: يعمق النظام الديمقراطي.. شعبان: يضم مجموعة من العلماء بجميع المجالات

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها

لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. شاهد

شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار محمد الخامس في طريق العودة للقاهرة

علي جمعة يكشف مصيبة كبرى تشكك العوام في ثوابت الدين

خبير تحكيمي: الحكم أصر على احتساب ركلة جزاء للوداد رغم رفض الـ فار.. فيديو

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها