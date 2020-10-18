عضو مجلس الشيوخ: التنوع في المجلس مهم جدا لأنه يشكل أكبر جبهة مصرية.. فيديو





قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ، إن التنوع في مجلس الشيوخ هو مهم جدا لأنه يشكل أكبر جبهة مصرية ممكنة سواء علي علي الصعيد السياسي او علي الجبهات المختلفة في مصر التي تتولد من النقابات .





وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التنوع داخل مجلس الشيوخ هذا مطلوب لأنه يعطي الي مجلس الشيوخ بشرة لأنه من الممكن أن يقوم بدور كبير في المرحلة القادمة مؤكدا علي مجلس الشيوخ هو الي يستكمل الدستور .





سعيد ، أن القانون هو الذى يحدد تفاصيل تطبيق المواد الدستورية مؤكدا على أن رئيس الجمهورية يمكنه تحويل مواد من الدستور المعروضة على مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ . وأوضحعلىأنعلىإلى



