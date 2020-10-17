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رياضة

الأهلي ضد الوداد .. علي معلول يضيف الثاني ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:25 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
سجل فريق الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من أرتطامة في يد مدافع الفريق المغربي.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وشن الوداد هجومًا ناريًا على النادي الاهلي، وتمركز داخل منطقة جزاء محمد الشناوي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ولكن دون تحقيق أهداف في مرمى المارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي 
خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - ياسر ابراهيم - على معلول
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - جونيرو اجاي 
الهجوم: مجدي اقفشه - حسين الشحات - مروان محسن

ودخل الوداد بالتشكيل التالي:

رضا التكناوتي، عبد اللطيف نصير، يحيى عطية الله، ابراهيم نجم الدين، يحيى جبران، ابراهيم  النقاش، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، بديع اوك، اسماعيل الحداد، غباغبو.

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