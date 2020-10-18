حبس لص يسرق الدراجات النارية في مدينة السلام

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمدينة السلام.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل للتوصل لعدد الوقائع التى ارتكبها من قبل.





وكان ضباط مباحث القاهرة قد ألقوا القبض على لص، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمدينة السلام، وهو "عاطل" وله معلومات جنائية.





وتبين من التحريات أنه وراء ارتكاب (3) حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة " ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه .



